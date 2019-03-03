"المستقلة لمراقبة الانتخابات" بالجزائر: على المرشحين للرئاسة تقديم أوراقهم بأنفسهم

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر إنه يتعين على جميع المرشحين للرئاسة تقديم أوراقهم بأنفسهم، بحسب "رويترز".

وقال تلفزيون النهار، اليوم الأحد، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.

© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA ممثل جبهة التحرير الوطني: الاحتجاجات لن تستمر في الجزائر

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.

وأكد شهود وسكان أن عشرات الآلاف تظاهروا في عدة مدن بأنحاء الجزائر اليوم لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي.

وقررت حركة مجتمع السلم (حمس) عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسيات المقبلة 18 أبريل/نيسان، في حال "ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة ، حسب ما أفاد بيان للحزب اليوم الأحد"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.