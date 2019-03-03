"المستقلة لمراقبة الانتخابات" بالجزائر: على المرشحين للرئاسة تقديم أوراقهم بأنفسهم

وقال تلفزيون النهار، اليوم الأحد، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.
وأكد شهود وسكان أن عشرات الآلاف تظاهروا في عدة مدن بأنحاء الجزائر اليوم لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي.
وقررت حركة مجتمع السلم (حمس) عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسيات المقبلة 18 أبريل/نيسان، في حال "ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة ، حسب ما أفاد بيان للحزب اليوم الأحد"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
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