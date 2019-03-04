العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا عاجلا

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بتسمية ستة من القضاة أعضاء في المحكمة العليا، وهم: الشيخ سعيد بن بريك القرني، والشيخ محمد بن عبد الله الجار الله، والشيخ إبراهيم بن علي الضالع، والشيخ عبد الرحمن بن محمد الحسين، والشيخ فرحان بن يحيى الفيفي، والشيخ ناصر بن حمد الوهيبي".

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وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن "مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال الصمعاني: "إن هذا الأمر هو استمرار للدعم المتواصل للقطاع العدلي والقضائي الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوما بعد يوم ليواكب تقدم المملكة وتطورها ونماءها وازدهارها في ظل رؤية المملكة 2030"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي دعما للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.

من جانبهم، عبر القضاة الأعضاء، عن شكرهم واعتزازهم بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب لتحقيق العدالة والمساهمة في تحقيق تطلعات ولاة الأمر في مرفق القضاء.