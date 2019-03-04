توجيه سعودي عاجل بشأن ترجمة لفظ الجلالة إلى الإنجليزية

أصدر مستشار ملك السعودية وأمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، توجيها عاجلا للجهات الحكومية، بشأن ترجمه لفظ الجلالة إلى اللغة الإنجليزية.

ووجّه الفيصل باستبدال كلمة "GOD" في ترجمة لفظ الجلالة إلى اللغة الإنجليزية، بكلمة "ALLAH"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

© REUTERS / HANDOUT توجيه عاجل... ولي العهد السعودي يستدعي طائرة إسعاف

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن هذا التوجيه يأتي استنادا إلى ما أشار إليه المفتي العام للمملكة بعدم جواز ذلك، كون أن الترجمة قد تحمل دلالات محرمة.

كما تضمن توجيه الأمير خالد الفيصل، أن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك.