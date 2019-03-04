بدء تعليم اللغة الصينية في السعودية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض السعودية، بدء التسجيل في دورة أساسيات تعلّم اللغة الصينية، التي ستقام في الفترة من 10 مارس حتى 4 أبريل 2019، بمعدل يومين في الأسبوع، في أندية مدارس الحي في الرياض.

قال الناطق الرسمي باسم مدير تعليم منطقة الرياض، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، إن تعليم اللغة الصينية في مدارس الحي ستنفذ على عدة مراحل، المرحلة الأولى في عدد من مدارس البنين، فيما ستكون المرحلة الثانية على كافة أندية مدارس الرياض للبنين والبنات.

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وتهدف المبادرة لتعريف الطلاب السعوديين باللغة الصينية، لما تشكله جمهورية الصين الشعبية من قوة اقتصادية في العالم، وتأكيدا لتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتعليم بالبدء في تعليم اللغة الصينية.

من جانبه، أكّد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن الدورة التي ستقام في أندية الحي في متوسطة ابن الحاجب وثانوية عرقة وثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم، جاءت انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية الحكيمة للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لإدراج اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية هو ما أكده وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ..

وقال المدير العام، إن "إدارة تعليم الرياض لن تتوانى في الإعداد والتخطيط والتنفيذ لكل ما يسهم في تقدم التعليم في المملكة، حتى تحقق رؤية ولي العهد في أن يصبح تعليمنا ضمن أفضل 30 إلى 20 نظاماً تعليمياً على مستوى العالم".

وأضاف: "ولي العهد شخصية قيادية وملهمة لشباب الوطن، حقق في أعوام قليلة ما عجزت عنه دول في سنوات، ونحن محظوظون بذلك، فهو الداعم والمحفز والملهم، وسنمضي على العهد معه".

من جانبه، بين مدير النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة، أن دورة أساسيات تعلّم اللغة الصينية مجانية للطلاب، وستمنح شهادات حضور للمنتظمين.