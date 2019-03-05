مفاجأة صادمة وجدها المسؤولون في زاوية جامعة سعودية أثارت فزع الطالبات (فيديو)

تداولت تقارير إعلامية سعودية عديدة ما وصفته بـ"المفاجأة الصادمة" التي اكتشفها مسؤولون سعوديون في زاوية إحدى الجامعات في ينبع وأثارت فزع الطالبات.

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية تقريرا حول تداول طالبات في فرع جامعة طيبة بينبع صورا ومقاطع فيديو، تشير إلى ظهور ثعبان داخل حرم الجامعة، سبب لهن الفزع والذعر.

© REUTERS / Stringer بالفيديو... قرود جائعة تهاجم طالبات سعوديات

وعثر مسؤولو الجامعة على الثعبان في إحدى زاويا مبنى الجامعة، واستدعوا فرقة متخصصة للقضاء عليه.

ونقلت "سبق" عن المشرف على فرع جامعة طيبة في ينبع، الدكتور زهير بن سليمان مالكي، أن المسؤولين عثروا على الثعبان، خلال قيامهم بعمليات التنظيف والمكافحة اليومية.

وأوضح أنه عثر على الثعبان خارج أحد مباني المجمع، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخوله إلى الحرم الجامعي.

وقال مشرف الجامعة إنه تم تكثيف دوريات المكافحة، لضمان أمن وسلامة الطالبات في ينبع.

وقال مالكي: "يوميا وخاصة في الفترة المسائية، بعد خلو مبنى وحرم الجامعة من كافة الطلاب، يتم عمل برنامج يومي لرش المبيدات الحشرية في جميع مرافق الجامعة، وبالأخص في فرع الطالبات لضمان سلامة جميع المنسوبين والمنسوبات لدينا".