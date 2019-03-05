السعودية ترحب بقرار بريطانيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بقرار بريطانيا تصنيف "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية"، معتبرة أنها "خطوة هامة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية "رحب بقرار المملكة المتحدة تصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية".

وتابعت الوكالة: "وصف المصدر تصنيف هذه الميليشيا المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية بالخطوة الهامة والبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم".

مصدر مسؤول بـ #وزارة_الخارجية يرحب بقرار المملكة المتحدة تصنيف مليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية.https://t.co/qiyhYASZgW#واس pic.twitter.com/zFhSKxre1b — واس (@spagov) March 5, 2019

​وذكر أن "خطوة المملكة المتحدة تأتي متوافقة مع ما سبق أن اتخذته المملكة العربية السعودية تجاه الحزب الإرهابي بشقيه العسكري والسياسي".

وشدد المصدر، في ختام تصريحه، "على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه المليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة".

وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت، الأسبوع الماضي، "حزب الله" اللبناني في المملكة المتحدة، وصنفته ضمن المنظمات "الإرهابية".

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد في بيان إن "حزب الله مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفريق بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي"، مضيفا: "لذلك، اتّخذت قرار حظر المجموعة بأكملها".

ورفض "حزب الله" بشدة مشروع القرار البريطاني بإدراجه على ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية"، مؤكدا أنه "لا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموله وتدعمه أن تتهم "حزب الله" أو أي حركة مقاومة بالإرهاب".

واعتبر في بيان أن "هذا القرار يمثل انصياعا ذليلا للإدارة الأمريكية، ويكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأمريكي، تستجلب العداء مع شعوب المنطقة إرضاء لحكام واشنطن على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي".