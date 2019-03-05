أول "سيلفي" من الفضاء

كتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم، الثلاثاء، أن مركبة "بريشيت" أول مركبة فضاء من صنع إسرائيلي، أطلقت إلى القمر، قامت بتصوير علم دولة إسرائيل، على مسافة 376،000 كيلومتر من الكرة الأرضية.

ونشر أدرعي تغريده له على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أن "بريشيت" أول مركبة إسرائيلية في طريقها إلى القمر، التقطت صورة لعلم إسرائيل من مسافة 376,000 كم من الكرة الأرضية، مع لافتة "شعب إسرائيل ينبض بالحياة".

#صورة مركبة بيريشيت (التكوين) أول مركبة فضاء من صنع إسرائيلي أطلقت إلى القمر وقامت بتصوير علم دولة #إسرائيل🇮🇱 على مسافة 376،000 كيلومتر من الكرة الأرضية مع لافتة "شعب اسرائيل ينبض بالحياة.. دولة صغيرة، أحلام كبيرة". عاشت إسرائيل وعاش شعبها pic.twitter.com/bmLPns9Lz3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 5, 2019

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدته وتحت صورة العلم الإسرائيلي "شعب اسرائيل ينبض بالحياة.. دولة صغيرة، أحلام كبيرة".

نجحت عملية إطلاق أول مركبة فضائية إسرائيلية إلى سطح القمر، في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، من منصة الإطلاق كيب كانفيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

تبلغ سرعة المركبة عشرة كيلومترات في الثانية الواحدة، وستهبط على سطح القمر في الحادي عشر من شهر أبريل/ نيسان المقبل. وتعتبر إسرائيل رابع دولة تحقق هذا الإنجاز بعد أمريكا والاتحاد السوفييتي سابقا والصين