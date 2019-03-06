بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وآياكس (١-٤) في دوري أبطال أوروربا

تمكن فريق آياكس أمستردام من تحقيق فوز رائع على منافسه ريال مدريد، في المبارة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ 16، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز آياكس أمستردام الهولندي على نظيره الإسباني (4 — 1)، محققا فوزا غاليا.

وأحرز لاعبوا آياكس 3 أهداف متتالية، بدأها حكيم زياش في الدقيقة 7، ثم ديفيد كومبوس في الدقيقة 18، ودوسان ناديتش في الدقيقة 62.وفي الدقيقة 70 أحرز ماركو أسينسو هدف ريال مدريد الأول، لكن آياكس لم يمهله سوى دقيقتين ليحرز الهدف الرابع لاعبه لاسه شوني.