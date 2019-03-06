قطر في انتظار حدث سعيد بحلول 2024

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إن عدد الرحلات المسموح بها بين الاتحاد الأوروبي وقطر سيزيد تدريجيا في الفترة المقبلة.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON رحلات الطيران القطري تمر عبر الأجواء الإيرانية بدءا من اليوم

وأضاف الباكر، اليوم الأربعاء، الذي يزور برلين حاليا، أن زيادة عدد الرحلات سيكون على إثر توقيع اتفاق هذا الأسبوع وبما سيفضي إلى سماوات مفتوحة بالكامل بحلول 2024، بين قطر والاتحاد الأوروبي، بحسب "رويترز".

ووقعت قطر اتفاق خدمات جوية واسع النطاق مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي، وبموجبه يفتح المجال الجوي للطرفين بالكامل أمام شركات الطيران القطرية وتلك التابعة لدول الاتحاد.

وأشار الباكر إلى أنه "فور التصديق عليه ستحدث زيادة تدريجية في الرحلات إلى أن نصل إلى سماوات مفتوحة بالكامل في وقت ما بين 2020 و2024"