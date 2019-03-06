الجيش اليمني يعلن سيطرته على قرى غرب صعدة

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، تقدمه في معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن قوات اللواء السابع حرس حدود والسادس والواجب بقيادة قائد محور رازح العميد بشير الشرعبي "سيطرت نارياً على قرى شعبان وغمار ومعتق وسوار بني معين وجبل الأذناب في منطقة مسن القد بمديرية رازح غرب صعدة"، مؤكدا "تكبد ميليشيا الحوثي خلال المعارك خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

© REUTERS / Anees Mahyoub مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني في مواجهات قبالة نجران

وذكر أن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارة عدداً من عناصر المليشيا الحوثية، أثناء محاولتها التسلل الى أحد مواقع الجيش في منطقة مسن القد، ما أسفر عن مصرع ستة منهم".

وأضاف أن "المقاتلات دمرت بغارة أخرى مخزن أسلحة للمليشيا في المنطقة ذاتها، وشنت غارة ثالثة على عيار 23 للمليشيا في بني معين".

وسيطر الجيش اليمني، مطلع الأسبوع الجاري، على منطقة قلة زيد وقرى القد والحصن وأحمد علي وصدام ودمنان، في منطقة مسن القد الاستراتيجية بمديرية رازح، بعد معارك مع جماعة أنصار الله، حسب موقع الجيش اليمني.