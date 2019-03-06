في أول ظهور لها... مقاتلات سعودية تصل إلى أمريكا

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، أن وصول جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة يعد مرحلة مهمة من مراحل التمرين التي أنجزت بنجاح تام ودقة عالية.
وأكد ابن شري أن تحرك القوات المشاركة بكامل تجهيزاتها ومعداتها ليس بالأمر السهل.
#نيفادا — #أميركا | اكتمال وصول مجموعة القوات الجوية السعودية المشاركة في تمرين "العلم الأحمر — 2019"https://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/IiMgVCh5Hw— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) March 6, 2019
وأضاف ابن شري أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين العلم الأحمر تأتي ضمن الخطط المعدة مسبقا لرفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية، والتدريب في بيئة جوية مختلفة وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي مع دول مصنعة ورائدة في مجال الطيران والتسليح والتدريب.
#القوات_الجوية_الملكية_السعودية تشارك في تمرين "#العلم_الأحمر_2019م"..https://t.co/J8tWf8plrw pic.twitter.com/lVzSuFS3Xa— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) March 2, 2019
وأشار قائد مجموعة التمرين إلى أن المقاتلات المشاركة في التمرين تعد من أحدث منظومات القوات الجوية القتالية، وهي من طراز "إف — 15 إس اي" المتطورة كليا.
ويعد تمرين "العلم الأحمر 2019" هو أول ظهور للمقاتلات السعودية؛ حيث تسلمت هذه المقاتلات من مقر الشركة المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
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