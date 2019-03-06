في أول ظهور لها... مقاتلات سعودية تصل إلى أمريكا

وصلت إلى قاعدة "نلس" الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "العلم الأحمر 2019".

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، أن وصول جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة يعد مرحلة مهمة من مراحل التمرين التي أنجزت بنجاح تام ودقة عالية.

وأكد ابن شري أن تحرك القوات المشاركة بكامل تجهيزاتها ومعداتها ليس بالأمر السهل.

‎وأضاف ابن شري أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين العلم الأحمر تأتي ضمن الخطط المعدة مسبقا لرفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية، والتدريب في بيئة جوية مختلفة وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي مع دول مصنعة ورائدة في مجال الطيران والتسليح والتدريب.

وأشار قائد مجموعة التمرين إلى أن المقاتلات المشاركة في التمرين تعد من أحدث منظومات القوات الجوية القتالية، وهي من طراز "إف — 15 إس اي" المتطورة كليا.

ويعد تمرين "العلم الأحمر 2019" هو أول ظهور للمقاتلات السعودية؛ حيث تسلمت هذه المقاتلات من مقر الشركة المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.