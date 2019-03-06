"أنصار الله" ترحب بوقف دول بيع أسلحة للتحالف

رحبت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بإيقاف دول في الاتحاد الأوروبي بيع الأسلحة للتحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، واعتبرتها خطوة داعمة للسلام.

القاهرة — سبوتنيك. قال محمد عبد السلام، الناطق باسم الجماعة رئيس وفدها التفاوضي، في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، "وقف بعض الدول الأوروبية بيع السلاح لدول العدوان خطوة إيجابية وداعمة لعملية السلام في اليمن".

وأضاف "على الدول المستمرة في شحن الأسلحة لقوى العدوان أن تأخذ في الاعتبار أنها تشارك في تفاقم أفظع أزمة إنسانية في اليمن".

وقف بعض الدول الأوروبية بيع السلاح لدول العدوان خطوة إيجابية وداعمة لعملية السلام في اليمن،وعلى بقية الدول المستمرة في شحن الأسلحة لقوى العدوان أن تأخذ في الاعتبار أنها تشارك في تفاقم أفظع أزمة إنسانية تسبب بها العدوان والحصار على اليمن. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) March 6, 2019

وأعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، تمديد حظر مؤقت فرضته على وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية لمدة 3 أسابيع إضافية حتى نهاية آذار/مارس الجاري.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس اليوم إن الإجراء يتعلق بالتطورات في اليمن، مضيفا أنه يتعين إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن.

ووفقا للوزير فلن تنفذ أي صفقات أسلحة ألمانية صدر بشأنها تصريح تصدير إلى السعودية حتى نهاية هذا الشهر، ولم يوضح الإجراءات المنتظرة عقب انقضاء الشهر الحالي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.