وزارة المالية المصرية: 15.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ في نهاية فبراير/ شباط 2019 نحو 15.8 مليار دولار.

وأوضح الوزير في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء، أن الإقبال المتزايد جاء نتيجة تنامي الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في استمرار هذا التنامي مع استمرار النمو بشكل متسارع.

© AP Photo / Peter Kemp وزارة المالية المصرية تسك عملات تذكارية خاصة

كما أنه يأتي أيضا في ظل تحسن كافة المؤشرات المالية، وهذا ما أكدته تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، كما أن الأليات التشريعية التي تتخذها الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية تزيد من ثقة وإقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين بشكل أكبر وبأرقام ملموسة.

وأشار معيط إلى أن الإصلاحات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.

وأكمل معيط أن ثقة الأجانب في أدوات الدين المصرية جاءت نتيجة التحسن الواضح في أداء المالية العامة في مصر، ما ساهم في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لعام 2018/2019 مع توقع المؤسسات الدولية بأن تحافظ مصر على الفوائض الأولية في الأعوام المقبلة.