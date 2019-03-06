وزارة المالية المصرية: 15.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة

وأوضح الوزير في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء، أن الإقبال المتزايد جاء نتيجة تنامي الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في استمرار هذا التنامي مع استمرار النمو بشكل متسارع.
وأشار معيط إلى أن الإصلاحات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
وأكمل معيط أن ثقة الأجانب في أدوات الدين المصرية جاءت نتيجة التحسن الواضح في أداء المالية العامة في مصر، ما ساهم في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لعام 2018/2019 مع توقع المؤسسات الدولية بأن تحافظ مصر على الفوائض الأولية في الأعوام المقبلة.
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