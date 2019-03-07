مقتل وإصابة ٣٧ من عناصر "الحشد الشعبي" بهجوم شمالي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، مقتل وإصابة ٣٧ من عناصر الحشد الشعبي بهجوم شمالي البلاد.

بغداد — سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان إن "حصيلة الإعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف وجبة المجازين من الحشد الشعبي على طريق مخمور الموصل خلال عودتهم وهم عزل أسفرت عن استشهاد 6 مقاتلين وإصابة 31 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى القيارة".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، في وقت متأخر مساء الأربعاء، أن "القوات الأمنية وبإسناد من طيران الجيش تنفذ عملية واسعة لتعقب عناصر إرهابية تعرضت على قوة من الحشد الشعبي في مخمور، شمالي البلاد.

وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا). لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، لكن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.