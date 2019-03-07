الداخلية المصرية تعلن إصابة ضابط ومقتل 7 من عناصر "حسم" بمواجهة في الجيزة

ذكرت وزارة الداخلية المصرية، أن سبعة من عناصر تنظيم "حسم"، الذي تربطه السلطات المصرية بجماعة "الإخوان المسلمين"، لقوا مصرعهم، وأصيب ضابط في اشتباكات وقعت صباح اليوم الخميس في منطقة الجيزة غرب القاهرة.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الداخلية، في بيان لها، إن "معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد بصدور تعليمات لعناصر الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات إرهابية لزعزعة الأمن".

© AP Photo / Eman Helal إعلام: مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة ضابط في تبادل لإطلاق النار مع الأمن المصري

وتابع البيان: "اشتبهت قوات الأمن في سيارة نقل صغيرة على الطريق الدائري بالجيزة، وفور الاقتراب منها، فتح مستقلوها النار على الشرطة ، والتي تبادل أفرادها معهم الرصاص، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من الإرهابيين وإصابة ضابط".

وأسفرت التحريات، وفقا للبيان، "عن اكتشاف وكر للجماعة الإرهابية بمدينة 6 أكتوبر، وبمداهمة قوات الأمن للوكر، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النار، وتصدت لهم الشرطة، ما أدى لسقوط أربعة قتلى من الإرهابيين".

وعثرت الشرطة على "عبوة ناسفة بسيارة النقل كانت معدة للتفجير، وبعض الكابلات الكهربائية، فضلا عن بندقية آلية ومسدس"، كما عثرت، في الوكر الذي داهمته، على أسلحة ومتفجرات وأدوات تستخدمها العناصر الإرهابية، بحسب البيان.