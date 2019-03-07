تسجيل
14:22 07 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    معرض الكتاب الدولي في فرانكفورت

    خطة لإقامة معرض "بج باد ولف" العالمي للكتاب في شمال أفريقيا

    © REUTERS / RALPH ORLOWSKI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال محمد العيدروس الشريك المدير لشركة "أنك ريدبل بوكس" إحدى شركات "بج باد ولف ماليزيا- دبي الإمارات"، إنه يبحث إقامة المعرض العالمي للكتاب في مصر 2020.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أنه بعد النجاح الكبير الذي لقاه معرض  "بج باد ولف دبي"، الذي انعقد في أكتوبر/تشرين الأول 2018، قررت الإدارة العزم على تنفيذ الخطة المعرفية في منطقة الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا، لنشر وعي أهمية القراءة.

    جناح جامعة الدول العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
    © Photo /
    في يوبيله الذهبي... مئة دار نشر لبنانية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب
    وتابع أن المعرض يوفر الكتب في كافة المجالات، بأسعار وخصومات بنسبة  50 إلى 80%، لتكون في متناول الجميع، بالإضافة إلى توفير متعة تسوق فريدة خلال فترة المعرض، والتي تمتد لمدة 11 يوم على مدار 24 ساعة.

    وأوضح أن معرض "بج باد ولف دبي"، أثبت كافة الفئات والأعمار والجنسيات على إحياء حب الكتاب، وكشف عدم وجود أزمة بين القارئ والكتاب، وأن الأزمة الحقيقية في توفيره وعرضه، وآلية بيعه لجيل جديد تربى في عالم الإبداع التكنولوجي والانفتاح الثقافي على كافة الشعوب.

    وشدد على أن المعرض اتخذ على عاتقه مهمة دعم ثقافة اقتصاد المعرفة، ونشر العلم من خلال الكتب، خاصة أنها عماد الفكر ووقود صناعة أجيال قائدة في المستقبل، حيث يعمل المعرض على دعم استنفار الهمم بعيون جديدة في صناعة الأمل،

    وأشاد العيدروس بقول الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "الحدث الذي أتذكره دائما هو ذلك الذي لم يحدث بعد"، موضحا أن المعرض وفر العديد من كتب بن راشد في دبي من قبل مؤسسة قنديل للنشر- الذراع الاستثماري لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

    وكشف لـ "سبوتنيك"، عن خطة إدارة المعرض لعام 2019  في الشرق الأوسط، حيث سيعقد المعرض دورته الثانية في السعودية  والأردن، بالإضافة إلى دبي.

    وأكد بدء التخطيط للتواجد في شمال أفريقيا انطلاقا من مصر، وأنه سيكون في لاهور بباكستان شهر أبريل/نيسان المقبل، حيث يوفر المعرض ملايين الكتب في كل المجالات دون استثناء، كما أنه  يتبرع  بالكتاب أينما حطت رحاله. 

    وشدد العيدروس على ضرورة دعم أهداف المعرض في الدول العربية لنشر الوعي والفكر، خاصة أنه يوفر آليات حديثة وملاين الكتب بأسعار مخفضة. 

    وأكد أن المعرض حقق نجاحات كبيرة في ماليزيا، أندونيسيا، الفلبين، تايلند وتايوان، سيرلانكا، ميانمار، حيث شهدت المعارض المتعددة إقبالا كبيرا، وهو ما شجع إدارة المعرض لزيادة نطاق العمل. 


    انظر أيضا:

    الرئيس العراقي يفتتح معرض الكتاب الدولي ويؤكد ضرورة مواجهة الإرهاب
    لأول مرة في معرض الكتاب بالقاهرة... زيارة مكة عبر الواقع الافتراضي
    محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف: نقدم سبع وعشرون ترجمة للقرآن في معرض الكتاب
    قبل انطلاقه بأيام... تعرف على أبرز المشاركين في معرض الكتاب المصري
    لبنان يثير السخرية في معرض الكتاب الدولي بفرانكفورت (صورة)
    معرض الكتاب بالقاهرة... تدشين الموقع الإلكتروني للجناح السعودي وإشادة بالعلاقات الثنائية
    الكلمات الدلالية:
    بيع الكتب, كتاب, معرض
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 2019 - جناح شركة Aurus (أوروس) الروسية والمدير العام للشركة غيرهارد هيلغيرت خلال التقديم
    معرض جنيف الدولي و"أوروس" الروسية تظهر بإطلالتها البرونزية
    ترامب سوف يفتقد كلينتون في الساحة السياسيىة
    ترامب سيفتقد كلينتون في الساحة السياسية
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك