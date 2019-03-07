ارتفاع عدد السعوديين الذين يصل دخلهم إلى 30 مليون دولار

كشف تقرير عن زيادة عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، في المملكة العربية السعودية.

وتوقع تقرير "نايت فرانك" للثروة لعام 2019، أن تشهد السعودية زيادة كبيرة في أعداد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، تزيد على نسبة 15% خلال السنوات الأربع المقبلة.

© AP Photo / Nariman El-Mofty أرقام جديدة عن البطالة في السعودية

وبحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة " سبق " السعودية، إنه سوف يرتفع عدد الأشخاص من ذوي الدخل المرتفع البالغ 30 مليون دولار (مليار و13 مليون ريال سعودي)، إلى 1097 فردا بحلول عام 2023، بعد أن بلغ العدد العام الماضي نحو 950 فردا.

وأشار التقرير إلى أن عدد "فاحشي الثراء" في منطقة الشرق الأوسط، يبلغ الآن 8300 فرد، تتقدمهم السعودية بـ950 ثريا وتليها الإمارات بعدد يصل إلى 693 ثريا.

وتوقع التقرير أن يزداد عدد المليونيرات في السعودية (الأفراد الذين يملكون أكثر من مليون دولار) بنسبة 14% من 51.360 إلى 58.510 خلال نفس الفترة.

وقال التقرير إن تركيز الثروات بشكل رئيسي في المستقبل سيكون في المدن الاقتصادية الرئيسية الأربعة في المنطقة، الرياض وجدة وأبو ظبي ودبي.

إلى ذلك أصدرت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، في يناير/ كانون الثاني، نشرة سوق العمل للربع الثالث من العام الماضي، والتي أظهرت ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان وانخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، بلغت نسبة البطالة (12.8 في المائة) مقابل (12.9 في المائة) في الربع السابق، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديات؛ ووصل إلى (30.9 في المائة) مقارنة بـ(31.1 في المائة) في الربع الثاني من 2018، كما انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور عند (7.5 في المائة) مقارنة بـ(7.6 في المائة) عن نفس الفترة.