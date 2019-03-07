مقطع نادر ومؤثر يجمع الملك سعود بالأميرة المتوفية (فيديو)

نشر حساب الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، مقطع فيديو قديم يجمع الملك الراحل بابنته جهير، التي أعلن الديوان الملكي السعودي وفاتها يوم أمس الأربعاء.

ويظهر في الفيديو الملك سعود وهو يحمل ابنته التي كانت وقتها في سن صغيرة، وعلق الحساب "بقلم مليء بالحزن والأسى، ننعي الأخت الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز، رحمها الله وغفر لها وأدخلها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، سنفتقدك كثيراً، رحمك الله".

الأميرة جهير هي ابنة الملك سعود، وحفيدة الملك المؤسس عبد العزيز، من زوجته تركية بنت محمد بن عبدالعزيز.

#الملك_سعود رحمه الله ، وإبنته الطفلة الأميرة جهيّر غفر الله لها ، تجلس بجانبه… اللهم إجعلهما يلتقيان في جنة النعيم ، وأنزل عليهما رحمتك ومغفرتك…. pic.twitter.com/W2hI6LMpnO — فهدة بنت سعود (@fahdabntsaud) March 5, 2019

وكانت الأميرة الراحلة زوجة سابقة للأمير والشاعر السعودي المعروف، بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز.