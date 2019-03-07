مقطع نادر ومؤثر يجمع الملك سعود بالأميرة المتوفية (فيديو)

ويظهر في الفيديو الملك سعود وهو يحمل ابنته التي كانت وقتها في سن صغيرة، وعلق الحساب "بقلم مليء بالحزن والأسى، ننعي الأخت الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز، رحمها الله وغفر لها وأدخلها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، سنفتقدك كثيراً، رحمك الله".
#الملك_سعود رحمه الله في #قصر_الناصرية القديم مع إبنته الأميرة جهيّر. pic.twitter.com/pNQvsYv9lH— الملك سعود (@kingsaud) November 30, 2016
الأميرة جهير هي ابنة الملك سعود، وحفيدة الملك المؤسس عبد العزيز، من زوجته تركية بنت محمد بن عبدالعزيز.
#الملك_سعود رحمه الله ، وإبنته الطفلة الأميرة جهيّر غفر الله لها ، تجلس بجانبه… اللهم إجعلهما يلتقيان في جنة النعيم ، وأنزل عليهما رحمتك ومغفرتك…. pic.twitter.com/W2hI6LMpnO— فهدة بنت سعود (@fahdabntsaud) March 5, 2019
وكانت الأميرة الراحلة زوجة سابقة للأمير والشاعر السعودي المعروف، بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز.
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