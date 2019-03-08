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09:14 08 مارس/ آذار 2019
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    جزر القمر

    نجاة زعيم عربي من محاولة اغتيال في تفجير أثناء مرور موكبه

    © AP Photo / JONNY HOGG
    العالم العربي
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    نجا زعيم عربي، مساء أمس الخميس، من محاولة اغتيال، في الوقت الذي تستعد فيه بلاده للانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 مارس/ أذار الجاري.

    وأعلنت الحملة الانتخابية لرئيس جزر القمر المنتهية ولايته، غزالي عثماني، نجاته من محاولة اغتيال فيما يجوب البلاد حشدا للدعم قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس".

    جمال خاشقجي
    © AP Photo / Virginia Mayo
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    وأوضح رئيس الحملة الانتخابية لغزالي، حميد مسعدي، أن الحادث وقع في جزيرة أنجوان "بوضع متفجرات فوق قمة جبل لتتسبب بانزلاق حين تنفجر" مع مرور موكب الرئيس.

    وأفاد رئيس الحملة، خلال تجمع انتخابي في أنجوان، بأن "سيارة الرئيس توقفت في الوقت المناسب"، مؤكدا العثور على صواعق في موقع الحادث، مضيفا أن الحرس المصاحب لغزالي اعتقد في البداية أن صوت الانفجار ناجم عن هجوم بصاروخ.

    وتابع أنه "رغم عدم إصابة أي شخص في محاولة الاغتيال، ولكن الهدف الوحيد كان على الأرجح منع إجراء الانتخابات"، إلا أنه قال مع ذلك إن "الانتخابات ستمضي قدما رغم هذا الترويع".

    لكن المعارضة شككت في الحادث، وقال المرشح الرئاسي عن حزب "جووا"، إبراهيم محمد سولي، إن حملة الرئيس غزالي عثماني، "تختلق هجمات وأحداث مزيفة لردع الناس عن المشاركة في الانتخابات بحرية".

    وأضاف سولي: "إذا تم تأكيد الحادث فنحن ندينه لأن القتال الوحيد ينبغي أن يكون عبر صناديق الاقتراع".

    وتشهد الأجواء السياسية تدهورا في جزر القمر، منذ تمرير الاستفتاء الرئاسي في 30 يوليو/ تموز الماضي لتعزيز سلطات الرئيس إذ سمح له بتولي الرئاسة لدورتين متتاليتين بدل واحدة ما قد يبقيه في الحكم حتى العام 2029.

     

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار العالم العربي, موكب, انتخابات رئاسية, محاولة اغتيال, حكومة جزر القمر, جزر القمر
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