محلل كويتي: الديمقراطية لا تناسب دول الخليج.. وسلفية ابن باز والألباني هي الحل

قال محلل سياسي كويتي إن الديمقراطية لا تناسب دول الخليج، لافتا إلى أن نظام الحكم الأمثل أو الأنسب يتمثل في مفهوم "الحكم الرشيد" المتمثل في مجالس الشورى.

وفي مقابلة أجراها مشعل النامي على قناة روتانا خليجية، حيث قال إن "التجربة الديمقراطية لا تناسبنا وإن الشورى وأهل الحل والعقد اختصاص، أنا لما استشير بأمر طبي أجيب أطباء ولما استشير بأمر فني أجيب ناس متخصصين في الموضوع نفسه، في الهندسة في النفط، كل واحد في تخصصه".

#مشعل_النامي_في_الصورة

التجربة الديموقراطية لا تناسبنا، وهذا هو نظام الحكم الذي يصلح لدول الخليج. pic.twitter.com/FcaTf98m08 — في الصورة (@Fealsora) March 8, 2019

وردا على سؤال أي المدارس الفكرية التي يرى أنها الأنسب للشعوب في الخليج قال: "أنا أرى الحل في السلفية، المنهج السلفي الصحيح وليس كل من ادعى السلفية، ليست السلفية الجهادية ولا السرورية حتى الإخوان يقولون إن دعوتنا سلفية، أنا اقصد ابن باز والعثيمين والألباني وأرى أن هذه لم تؤثر على الحياة العامة في المملكة العربية السعودية".

#مشعل_النامي_في_الصورة

الحل في "سلفية" ابن باز وابن عثيمين والألباني، ممن تركوا الشؤون العامة للحاكم يقدرها كيف يشاء. pic.twitter.com/Rkjpn2W2eb — في الصورة (@Fealsora) March 8, 2019

وحول فكر الإخوان المسلمين، قال النامي: "الإخوان ينتهجون منهج الخوارج من حيث التكفير ومن حيث اختلافهم مع كافة الفرق الإسلامية لأنهم الفرقة الوحيدة التي أهدافها سياسية، لا تختلف معنا عقديا، يعني في الاشاعرة والجهمية والمعتزلة كلها فرق نختلف معها عقديا والفرقة الوحيدة التي نختلف معها منهجيا وليس عقديا هي فرقة الخوارج التي هدفها سياسي.