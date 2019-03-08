محلل كويتي: الديمقراطية لا تناسب دول الخليج.. وسلفية ابن باز والألباني هي الحل

وفي مقابلة أجراها مشعل النامي على قناة روتانا خليجية، حيث قال إن "التجربة الديمقراطية لا تناسبنا وإن الشورى وأهل الحل والعقد اختصاص، أنا لما استشير بأمر طبي أجيب أطباء ولما استشير بأمر فني أجيب ناس متخصصين في الموضوع نفسه، في الهندسة في النفط، كل واحد في تخصصه".
#مشعل_النامي_في_الصورة— في الصورة (@Fealsora) March 8, 2019
التجربة الديموقراطية لا تناسبنا، وهذا هو نظام الحكم الذي يصلح لدول الخليج. pic.twitter.com/FcaTf98m08
وردا على سؤال أي المدارس الفكرية التي يرى أنها الأنسب للشعوب في الخليج قال: "أنا أرى الحل في السلفية، المنهج السلفي الصحيح وليس كل من ادعى السلفية، ليست السلفية الجهادية ولا السرورية حتى الإخوان يقولون إن دعوتنا سلفية، أنا اقصد ابن باز والعثيمين والألباني وأرى أن هذه لم تؤثر على الحياة العامة في المملكة العربية السعودية".
#مشعل_النامي_في_الصورة— في الصورة (@Fealsora) March 8, 2019
الحل في "سلفية" ابن باز وابن عثيمين والألباني، ممن تركوا الشؤون العامة للحاكم يقدرها كيف يشاء. pic.twitter.com/Rkjpn2W2eb
وحول فكر الإخوان المسلمين، قال النامي: "الإخوان ينتهجون منهج الخوارج من حيث التكفير ومن حيث اختلافهم مع كافة الفرق الإسلامية لأنهم الفرقة الوحيدة التي أهدافها سياسية، لا تختلف معنا عقديا، يعني في الاشاعرة والجهمية والمعتزلة كلها فرق نختلف معها عقديا والفرقة الوحيدة التي نختلف معها منهجيا وليس عقديا هي فرقة الخوارج التي هدفها سياسي.
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