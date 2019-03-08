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18:43 08 مارس/ آذار 2019
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    إسماعيل هنية

    وفد أمني مصري يبحث مع هنية كسر الحصار على غزة

    © AP Photo / Adel Hana
    العالم العربي
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    بحث وفد أمني مصري مع قيادات في حركة حماس، سبل كسر الحصار ووقف إطلاق النار خلال زيارة للوفد لقطاع غزة.

    رام الله، سبوتنيك. وقالت حماس في بيان، اليوم الجمعة "استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، إسماعيل هنية، والهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، وفد المخابرات المصرية، برئاسة الوكيل أيمن بديع؛ للاطلاع على مستجدات التحرك المصري تجاه كسر الحصار عن قطاع غزة".

    تثبيت وقف إطلاق النار

    مستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين خلال إزاحة الستار عن لافتة السفارة الأمريكية في القدس، 14 مايو/ أيار 2018
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    ردا على الخطوة الأمريكية... التزام أوروبي نادر تجاه فلسطين
    وأضاف البيان: "كما استقبل رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وعدد من قيادات الحركة، الوفد الأمني المصري، صباح اليوم الجمعة، وأمس الخميس، في مكتبه في قطاع غزة، وانضم للقاءات وفد من قادة الفصائل الفلسطيني".

    وأوضح البيان أن "الطرفان بحثا سبل كسر الحصار عن قطاع غزة، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، والاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، والهجمة العدوانية على أسرانا البواسل في سجون العدو الصهيوني، وقد أطلع الوفد المصري وفد الفصائل الفلسطينية على التقدم في الجهود التي يبذلها في هذا الإطار".

    وقبيل لقاء السنوار، أمس الخميس، زار الوفد المصري بصحبة فريق من الأجهزة الأمنية بغزة، بحسب البيان، "معبر رفح على الجانبين الفلسطيني والمصري، للاطلاع على سير العمل، والمصاعب التي تواجه أبناء شعبنا خلال سفرهم عبر المعبر، كما اطّلعا على آليات العمل في معبر كرم أبو سالم، وتفقدا الحدود المشتركة بين فلسطين المحتلة وجمهورية مصر العربية".

    اجتماعات خاصة

    يحيى السناور وإسماعيل هنية وكبار قادة حماس يصلان إلى معبر رفح الحدودي في جنوب قطاع غزة
    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    وفد أمني مصري يصل غزة... والمصالحة الملف الأبرز على الطاولة
    وتابع البيان: "عقب انتهاء زيارة معبر رفح عقد الطرفان اجتماعاً خاصاً لمناقشة آليات التخفيف عن المسافرين من أبناء شعبنا في قطاع غزة، أثناء التنقل من جمهورية مصر العربية وإليها".

    يذكر أن هنية عاد من العاصمة المصرية، القاهرة، قبل أسبوع عقب زيارة التقى خلالها قيادات جهاز الاستخبارات العامة.

    هذا وتبذل مصر، من خلال جهاز الاستخبارات العامة، مساع حثيثة لجسر الهوة بين حركتي فتح وحماس، لبلوغ المصالحة الفلسطينية الداخلية، وإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007، عبر تقريب وجهات النظر لتنفيذ الاتفاق الذي فشل مرات عديدة، بفعل التعنت من قبل الفصائل المتخاصمة على الساحة السياسية.

    انظر أيضا:

    وفد أمني مصري يصل غزة... والمصالحة الملف الأبرز على الطاولة
    مصدر لـ"سبوتنيك": وفد أمني مصري يصل إسرائيل لبحث التهدئة في غزة
    وفد أمني مصري يصل غزة لبحث "المصالحة الفلسطينية"
    وفد أمني مصري يصل قطاع غزة للقاء قادة حماس
    ردا على الخطوة الأمريكية... التزام أوروبي نادر تجاه فلسطين
    الكلمات الدلالية:
    غزة, مصر, فلسطينيون, يحيى السنوار, فلسطين, مصر
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