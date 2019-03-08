تفاصيل مقتل خمسة جنود في بغداد

كشف مصدر أمني، الجمعة، تفاصيل مقتل خمسة جنود داخل وحدتهم بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمني عن فتح تحقيق بمقتلهم، مشيرا إلى أن الحادث وقع في قاطع أبو غريب.

وأعلن المصدر أن "التفاصيل الأولية بخصوص حادثة الجنود، تشير إلى أنه وقع صباح اليوم ضمن قاطع أبو غريب الفرقة السادسة لواء 24 الفوج الرابع"، مشيرا إلى أن أحد الجنود قام بقتل 5 جنود وجرح آخر"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اثنين من الضحايا من النجف وواحد من الحلة والناصرية وبغداد"، منوها إلى أن "المصاب يرقد حاليا في مستشفى الكاظمية بحالة خطرة".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، اليوم الجمعة، عن فتح قيادة عمليات بغداد تحقيق بمقتل خمسة جنود بحادث إطلاق نار داخل وحدتهم.