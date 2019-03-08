الجيش السوري يقتل نحو 18 داعشيا حاولوا التسلل نحو سهل الغاب في حماة

العالم العربي انسخ الرابط 0 0

قتل الجيش السوري نحو 18 داعشيا حاولوا التسلل من المنطقة منزوعة السلاح نحو سهل الغاب شمال غرب حماة.