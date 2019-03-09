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13:37 09 مارس/ آذار 2019
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    الفقر في سوريا

    بريطانيا تعلن عن 100 مليون جنيه إسترليني مساعدات للسوريين

    © Sputnik . Tareq al-Hassaniyah
    العالم العربي
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    تعتزم بريطانيا الإعلان عن مساعدات إغاثية إضافية للسوريين بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني خلال مؤتمر للمانحين يعقد نهاية الأسبوع الجاري، حسبما أعلنت الحكومة في بيان.

    وقال بيان لوزارة التنمية الدولية: "المملكة المتحدة ستتعهد بمساعدات إغاثية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2019 تبلغ في الإجمالي 400 مليون جنيه إسترليني لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا".

    وأوضحت الوزارة أن "التعهد يشمل 100 مليون جنيه إسترليني، تضاف إلى 300 مليون إسترليني تم تخصيصها سابقا"، مشيرة إلى أن المبلغ الإضافي سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي ينعقد في بروكسل في 14 أذار/مارس الجاري.

    العلم السوري
    © Sputnik . Strgej Mamontov
    برنامج لدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم في سوريا
    وتقول الحكومة البريطانية إنها التزمت بتوفير أكثر من 2.8 مليار استرليني منذ 2012 للاستجابة للأزمة السورية.

    وقال الوزير بيرت إن المساعدات المقدمة من بريطانيا "من شأنها أن توفر الغذاء ومياه الشرب النظيفة، والرعاية الطبية، واللقاحات، والوسائل التعليمية للأطفال".

    كانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني قد أعلنت، في وقت سابق، عن عقد مؤتمر المانحين الثالث لدعم سوريا في بروكسل بين 12 و14 آذار/مارس.

    ونجح مؤتمر المانحين الدولي الثاني بشأن سوريا، الذي عقد في بروكسل في نيسان/أبريل من العام الماضي، في جمع 4.4 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية لهذا البلد والمنطقة لعام 2018، بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة للعام 2019 وما بعده، بلغت الأموال الموعودة 3.4 مليار دولار.

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    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, سوريا, مساعدات
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