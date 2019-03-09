بعد اليوم العالمي للمرأة... الحكم على تسع نساء في السودان بعشرين جلدة

قال التحالف الديمقراطي للمحامين إن تسع نساء محتجات في السودان حُكم عليهن، اليوم السبت، بالجلد عشرين جلدة والسجن شهرا للمشاركة في الاحتجاجات.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah البشير يفاجئ المعتقلات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

جاء ذلك بعد يوم واحد من توجيه الرئيس السوداني عمر البشير بالإفراج عن جميع النساء المحتجزات لمشاركتهن في مظاهرات مناهضة للحكومة

وأعلن البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي مما نتج عنه سلسلة إجراءات من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم والتي أدانت النساء التسع.

وحسب (رويترز) قال التحالف الديمقراطي للمحامين وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إن أكثر من 800 شخص حوكموا أمام محاكم الطوارئ.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول. واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ولكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 عاما.

كان البشير أمر أمس الجمعة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالإفراج عن جميع النساء اللائي اعتقلن لصلتهن بالمظاهرات.

نقف تضامناً مع المدافعات عن حقوق الإنسان والمتظاهرات في #السودان، اللائي تعرضن للاعتقال بدون توجيه تهم خلال الهجوم العنيف من الحكومة على المظاهرات منذ ديسمبر. انضموا لنا في المطالبة بإطلاق سراحهن ولإنهاء العنف المفرط تجاه المتظاهرين.” #يوم_المرأة_العالمي_2019 pic.twitter.com/iCvbkAAxpp — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 7, 2019

​وشارك مئات في احتجاجات بالخرطوم وأم درمان في ذلك اليوم دون أن تردعهم إجراءات الطوارئ.

كما أقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين لمظاهرات جديدة في أم درمان غدا الأحد.