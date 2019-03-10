توجيه من ولي العهد السعودي... بدء تنفيذ الخطة بحضور 3 وزراء

يرعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، حفل الإعلان عن خطة استكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، وذلك بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" ، يرعى الأمير تركي بن طلال حفل الإعلان عن خطة استكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي".

وسيعلن الوزراء عن خطة استكمال مشروعات منطقة عسير الأساسية، حيث تشكل هذه المشروعات نقلة مهمة كان يتطلع اليها أبناء وبنات المنطقة منذ فترة طويلة، ويمثل التنوع في المشروعات من صحية ونقل وبلديات منظومة من المشروعات الكبرى ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى المملكة.

وأوضحت الوكالة أن المشروعات من شأنها أن توسع من نطاق البنية التحتية والخدمات التي تحتاجها المنطقة، وتضاف إلى مشروعات أخرى تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ الحالي. كما أن هذه المشروعات تعد رافدا مهما وبنية أساسية لاستراتيجية تطوير منطقة عسير التي يجري إعدادها حاليا.