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14:49 10 مارس/ آذار 2019
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    مطار آل مكتوم الدولي في دبي

    60 دولة يشاركون بمعرض دبي للمطارات في شهر أبريل

    MARWAN NAAMANI
    العالم العربي
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    يشارك 375 عارضا من 60 دولة في معرض المطارات 2019، الذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، في الفترة من 29 نيسان/أبريل وحتى الأول من أيار/مايو المقبلين.

    وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد، فإن المعرض، الذي يقام تحت رعاية رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات أحمد بن سعيد آل مكتوم، وتنظمه شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض، سيشهد مشاركة أكثر من 150 شركة دولية، بينها 50 شركة عارضة دولية تشارك للمرة الأولى.

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    كما تشارك في المعرض أكثر من 60 شركة رائدة في صناعة المطارات، بما في ذلك "أولما"، و"هاندلنغ سيستمز"، و"ايه دي بي سيف غايت"، و"هانيويل"، ونوكيا، و"سميث ديتكشن"، و"أيديميا"، و"دي اف اس افييشن سيرفيسز"، و"فاندرلاند"، و"تي ال دي".

    وسيتزامن المعرض مع فعاليتين تجريان، هما منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط، علاوة على منتدى قادة المطارات العالمية، واجتماع الجمعية العامة لمنظمة نساء في الطيران.

    ويحرص العارضون الدوليون على الاستفادة من إمكانات النمو الهائلة في صناعة الطيران والتي ترتفع إلى مستويات جديدة من التوسع عبر استثمارات تقدر بنحو 90 مليار دولار أمريكي، من المتوقع أن تصب في منطقة الشرق الأوسط، بحلول العام 2020؛ حيث ستحظى منطقة الخليج العربي بثلاثة أرباع هذه الاستثمارات، وفقا لـ "وام".

    وإلى جانب ذلك، تستثمر ما تصل قيمته إلى 845 مليار دولار في مشاريع المطارات الحالية، مثل المدارج الجديدة ومباني المسافرين وتوسعاتها؛ وسيتم استثمار 1.1 مليار دولار في مشاريع قيد التخطيط أو الإنجاز تتعلق بالبنى التحتية للمطارات.

    وتستثمر المطارات في دولة الإمارات ما يقرب من 50 مليار دولار في مشاريع جديدة وموسعة، سيجري تنفيذها على مدى السنوات الـ 15 القادمة.

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