صور من داخل مكتب الملك... العاهل السعودي يمازح أبطال الأولمبياد ويمنحهم أوسمة

منح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لاعبي المنتخب الوطني الحاصلين على ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في الأرجنتين، وسام الملك عبد العزيز من الدرجتين الأولى والثانية.

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وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) جاء ذلك خلال استقبال الملك اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز رئيس الوفد، واللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين.

وهنأ الملك الجميع بهذا الإنجاز الأولمبي، متمنيا لهم التوفيق لرفع اسم المملكة عاليا في مختلف المشاركات الرياضية العالمية القادمة.

ومنح الملك سلمان وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى للاعب الكارتيه الحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية محمد بن عايض العسيري، ووسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية للاعبين الحاصلين على ميداليتين برونزيتين أولمبية لكل من لاعب ألعاب القوى محمد بن دحيم المعاوي، ولاعب رفع الأثقال علي بن يوسف العثمان.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الملك سلمان وهو يمازح الأبطال ويضحك معهم وهو يسلمهم الأوسمة الملكية.