صور من داخل مكتب الملك... العاهل السعودي يمازح أبطال الأولمبياد ويمنحهم أوسمة

وهنأ الملك الجميع بهذا الإنجاز الأولمبي، متمنيا لهم التوفيق لرفع اسم المملكة عاليا في مختلف المشاركات الرياضية العالمية القادمة.
#صور l #خادم_الحرمين_الشريفين يمنح #وسام_الملك_عبدالعزيز من الدرجتين الأولى والثانية للاعبي #المنتخب_السعودي الحاصلين على ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في #الأرجنتين.#واس pic.twitter.com/RriqcBOziC— واس (@spagov) March 10, 2019
ومنح الملك سلمان وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى للاعب الكارتيه الحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية محمد بن عايض العسيري، ووسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية للاعبين الحاصلين على ميداليتين برونزيتين أولمبية لكل من لاعب ألعاب القوى محمد بن دحيم المعاوي، ولاعب رفع الأثقال علي بن يوسف العثمان.
#خادم_الحرمين_الشريفين يمنح #وسام_الملك_عبدالعزيز من الدرجتين الأولى والثانية للاعبي #المنتخب_السعودي الحاصلين على ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في #الأرجنتينhttps://t.co/U7OtjwpHL0#واس pic.twitter.com/T8gSGcNcr2— واس (@spagov) March 10, 2019
وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الملك سلمان وهو يمازح الأبطال ويضحك معهم وهو يسلمهم الأوسمة الملكية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)