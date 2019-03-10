بالصورة... عمر خريبين برفقة باسل آصف شوكت في دمشق

نشرت صفحات التواصل الاجتماعي السورية صورة يظهر فيها لاعب المنتخب السوري عمر خريبين برفقة باسل آصف شوكت ابن أخت الرئيس السوري بشار الأسد في أحد شوارع دمشق.

ظهر لاعب المنتخب السوري عمر خريبين إلى جانب ابن أخت الرئيس السوري باسل آصف شوكت في دمشق بحسب ما نشرته صفحات التواصل الاجتماعي السورية التي قالت إن خريبين كان يقضي إجازة في دمشق.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك قد نشرت بشكل متكرر صورا تجمع أبناء الرئيس السوري بشار الأسد وابن أخته مع لاعبين من المنتخب الوطني السوري للرجال.

يذكر أن أبناء الرئيس السوري ينالون قدرا كبيرا من المحبة في الشارع السوري نتيجة سلوكهم الإيجابي والمتواضع الذي أعطاهم شعبية كبيرة في سوريا.