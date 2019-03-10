حماس: تشكيل حكومة فلسطينية دليل على عدم جدية السلطة لخوض الانتخابات

اعتبر المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية دليلا على عدم جدية السلطة الفلسطينية لخوض الانتخابات.

رام الله- سبوتنيك وقال القانوع في بيان، اليوم الأحد، عقب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تكليف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة، "الحديث عن تشكيل حكومة عباس يتناقض تماما مع الحديث عن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي وافقت عليها حماس في اللقاء الأخير مع حنا ناصر".

© Sputnik . Sergei Mamontov مصدر بالرئاسة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": عباس كلف اشتية بتشكيل الحكومة

وأضاف القانوع "هذا دليل على عدم جدية السلطة لخوض الانتخابات. أي مؤسسة فلسطينية تتشكل بمعزل عن الإجماع الوطني وخارج الاتفاقات الموقعة تعتبر تنصلا من الاتفاقات وهي دليل على حالة الاستبداد والدكتاتورية من السلطة".

وكان مصدر بالرئاسة الفلسطينية قال، في وقت سابق لـ"سبوتنيك"، إن الرئيس محمود عباس كلف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة.

وأضاف المصدر أن القرار دخل حيز النفاذ.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية في وقت لاحق اليوم الأحد أن الرئيس محمود عباس كلف محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة رامي الحمد الله في يناير/ كانون الثاني الماضي. وسيكون أمام رئيس الحكومة المكلف أسبوعان لتشكيل حكومته وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أجمعت خلال اجتماعها بالرئيس محمود عباس يوم 27 من يناير/ كانون الثاني المنصرم على ضرورة تشكيل حكومة فصائلية مكونة من فصائل منظمة التحرير في وقت وضعت فيه الحكومة الفلسطينية استقالتها تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 29 من نفس الشهر ليكلف الرئيس عباس بعد ذلك الحكومة بتسيير الأعمال لحين تعين رئيس حكومة جديدة.