السلطات الإسرائيلية تلقي القبض على حمارين (صور)

صادرت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الأحد، حمارين قرب منطقة الأغوار.

ووفقا لوكالة "معا"، شارك في العملية قوات عسكرية ووحدات من الشرطة وجمعية مكافحة البيئة الإسرائيلية.

بسبب "دخولهما منطقة خاصة بالمستوطنين".. قوات الاحتلال تعتقل "حمارين" قرب منطقة الأغوار بمشاركة قوات عسكرية ووحدات من الشرطة وجمعية مكافحة البيئة الإسرائيلية pic.twitter.com/p3jAu9JCyR — وكالة شهاب (@ShehabAgency) March 10, 2019

وقال مسؤول إن القوات صادرت الحمارين في منطقة عين الحلوة بالقرب من مفرق المالح، وهما يعودان للمواطن عادل عليان زامل دراغمة.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الطرف الإسرائيلي يتهم الحمارين بأنهما دخلا الى منطقة خاصة بالمستوطنين.