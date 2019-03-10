مفكرة سعودية تتحدث عن وضع المرأة في عهد الملك سلمان (فيديو)

واستطردت: "المرأة السعودية مصدر فخر، وهى تثبت جدارتها ونجاحها وتفوقها وكفائتها، وهناك الكثير من النساء السعوديات حصلن على جوائز عالمية خلال السنوات الماضية".
وتابعت المفكرة السعودية: "وفقا لـ(رؤية 2030)، التي تتضمن تمكين المرأة السعودية، أصبح الإعلام منفتحا بصورة أكبر لإبراز ما تقدمه المرأة السعودية من إنجازات، وهذا بالقطع ما دفع الصحافة العالمية أن تتجه هى الأخرى نحو إبراز المرأة السعودية، التي تفوقت على الرجال في انجازاتها العلمية وفي غيرها".
وأشادت زين العابدين بتعيين أول سفيرة للمملكة لدى أمريكا، أكبر دولة في العالم، في هذا التوقيت الحساس، مشيرة إلى ثقتها في أنها ستنجح في هذا المنصب.
#سعوديات | نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية تماضر الرماح: المرأة السعودية عنصر مهم من عناصر قوتنا 🇸🇦#يوم_المرأة_العالمي pic.twitter.com/dgdPmpaSJ3— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 8, 2019
وكانت قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، عن النساء المائة الأكثر نفوذا وتأثيرا في الشرق الأوسط لعام 2018، قد ضمت 6 سيدات سعوديات، بسبب دورهن الفاعل في الاقتصاد الإقليمي.
Happy International Women's Day!#IWD2019💃This year's theme is #BalanceforBetter promoting the importance of a gender balanced world so we thought we would #throwback to the most influential women in Digital Marketing in 2018🌟:https://t.co/hc2gdMWV2O #marketing #digitalmarketing— Colour In Media (@ColourInMedia) March 8, 2019
وتصدرت سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان، قائمة النساء الأكثر نفوذا، بينما احتلت رانيا محمود نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، المرتبة الرابعة في قائمة فوربس.
Lubna Al-Olayan, first Saudi woman to chair a new bank being formed out of a merger between the Saudi British Bank (SABB) and Alawwal Bank.— Salam (@Salam4CC) March 8, 2019
Lubna, CEO of Olayan Finance Group, topped the list of Forbes Middle East’s Most Influential women of 2018#WomensDay #يوم_المراه_العالمي pic.twitter.com/xl7BLBlHzZ
وقالت سهيلة زين العابدين: "إلى جانب هذه الشخصيات الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط، فإن المناصب القيادية في القطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة مليئة بالنساء المتميزات، حيث تشغل لما غزاوي، منصب رئيس المجموعة المالية في البنك الأهلي منذ عام 2013، فيما تشغل سارة السحيمي، منصب رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس الشركة عام 2007.
#يوم_المرأة_العالمي |— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 8, 2019
المرأة السعودية 🇸🇦
دور قيادي بارز..
ومستقبل مشرق طموح pic.twitter.com/FnR7yg9rlH
وأضافت: "تدرجت لمياء الفوزان، رئيس مجموعة الالتزام في السلم الوظيفي منذ انضمامها إلى بنك الرياض في عام 2005 حتى تولت مهام رئاسة المجموعة.
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