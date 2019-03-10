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    نساء يحتفلن بقرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية

    مفكرة سعودية تتحدث عن وضع المرأة في عهد الملك سلمان (فيديو)

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    العالم العربي
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    قالت المفكرة السعودية الدكتورة سهيلة زين العابدين، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن المرأة السعودية لديها قدرات وإمكانات تكفي لتحقيق النجاح في أي مكان توجد فيه، سواء في الداخل أو الخارج.

    سيدات سعوديات
    © AFP 2018 / Fayez Nureldine
    بالفيديو... كيف احتفلت البورصة السعودية بيوم المرأة العالمي
    وتابعت زين العابدين، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد 10 مارس / أذار: "كان هناك تعتيم إعلامي متعمد على ما تقوم به المرأة، لكن هذا الوضع تغير في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز".

    واستطردت: "المرأة السعودية مصدر فخر، وهى تثبت جدارتها ونجاحها وتفوقها وكفائتها، وهناك الكثير من النساء السعوديات حصلن على جوائز عالمية خلال السنوات الماضية".

    وتابعت المفكرة السعودية: "وفقا لـ(رؤية 2030)، التي تتضمن تمكين المرأة السعودية، أصبح الإعلام منفتحا بصورة أكبر لإبراز ما تقدمه المرأة السعودية من إنجازات، وهذا بالقطع ما دفع الصحافة العالمية أن تتجه هى الأخرى نحو إبراز المرأة السعودية، التي تفوقت على الرجال في انجازاتها العلمية وفي غيرها".

    وأشادت زين العابدين بتعيين أول سفيرة للمملكة لدى أمريكا، أكبر دولة في العالم، في هذا التوقيت الحساس، مشيرة إلى ثقتها في أنها ستنجح في هذا المنصب.  

    وكانت قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، عن النساء المائة الأكثر نفوذا وتأثيرا في الشرق الأوسط لعام 2018، قد ضمت  6 سيدات سعوديات، بسبب دورهن الفاعل في الاقتصاد الإقليمي.

    وتصدرت سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان، قائمة النساء الأكثر نفوذا، بينما احتلت رانيا محمود نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، المرتبة الرابعة في قائمة فوربس.

    وقالت سهيلة زين العابدين: "إلى جانب هذه الشخصيات الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط، فإن المناصب القيادية في القطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة مليئة بالنساء المتميزات، حيث تشغل لما غزاوي، منصب رئيس المجموعة المالية في البنك الأهلي منذ عام 2013، فيما تشغل سارة السحيمي، منصب رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس الشركة عام 2007.

    وأضافت: "تدرجت لمياء الفوزان، رئيس مجموعة الالتزام في السلم الوظيفي منذ انضمامها إلى بنك الرياض في عام 2005 حتى تولت مهام رئاسة المجموعة.

    انظر أيضا:

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    بالفيديو... كيف احتفلت البورصة السعودية بيوم المرأة العالمي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية, المرأة تقود السيارة في السعودية, محمد بن سلمان, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, السعودية
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