مفاجأة مدوية في قضية الاعتداء جنسيا على طفل سوري في الكويت

القت الجهات الأمنية القبض على متهمين، مصري وسوري الجنسية، بتهمة اختطاف والاعتداء جنسيا على طفل سوري يبلغ من العمر 9 أعوام في منطقة الفحيحيل الكويتية.

وفجر المتهمان مفاجأة مدوية، بعد اعترافهما بشريكهما الثالث، والذي ما زال هاربا، وتبين أنه يعمل شرطيا في مخفر المنطقة نفسها حيث وقعت الحادثة، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

جريدة الراي تفجر مفاجأة: شرطي في مخفر المنطقة.. شريك في قضية الاعتداء على طفل سوري. https://t.co/ylrf8wOZpC — المجلس (@Almajlliss) March 11, 2019

يشار إلى أن والد الطفل تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة يفيد بتعرض ابنه للاعتداء جنسيا من قبل ثلاثة أشخاص، واقتادوه بتهديد السلاح إلى ساحة ترابية ليرتكبوا جريمتهم هناك.