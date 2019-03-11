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14:27 11 مارس/ آذار 2019
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    صواريخ ثاد

    شركة لوكهيد مارتن تتعاون مع السعودية بشأن تصنيع صواريخ "ثاد"

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    قدمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأسبوع الماضي، عرضا للسعودية يتم بمقتضاه منح قسم الصواريخ وقوات مكافحة الحرائق في دالاس عقدا غير تنافسي تحت بند البيع العسكري الخارجي للبنتاغون، من أجل الإعداد للصفقة الخاصة بالسعودية.

    ونقلت صحيفة "وتين" السعودية أن القيمة الإجمالية المقدرة لهذا العقد تبلغ 945.9 مليون دولار، وبموجبه سيقدم أكبر متعهد دفاعي في الولايات المتحدة منظومة الدفاع الجوي الأكثر تطورا بالعالم للمملكة، بحيث تقدم شركة لوكهيد مارتن، إلى جانب تصنيع أنظمة ثاد، "معدات الاختبار والأدوات، والموظفين الرئيسيين، وأنشطة تطوير التدريب الأولي، ومختبر تكامل النظام، ومفهوم الصيانة ثلاثي المستوى، والتصدير والتطوير الهندسي المبكر".

    وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف
    © REUTERS / Andreas Gebert
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    ونشرت شركة لوكهيد مارتن مقاطع فيديو ومواد تسويقية تفيد بأنه، يمكن لمنظومة ثاد أن تدافع عن البلدان والمناطق بأكملها ضد الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى.بات من لمتوقع أن يتولى الموقع الصناعي لشركة لوكهيد مارتن في "كامدن" العمل من عقد البنتاغون البالغ نحو مليار دولار لتوفير صواريخ منظومة "ثاد" الدفاعية للمملكة، وهي جزء من الصفقات العسكرية التي أجرتها الرياض مع الإدارة الأمريكية إبان زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية مايو 2017.

    وحصلت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية على تكليف رسمي للمضي قدمًا في تصنيع وتطوير منظومة الدفاع الصاروخية الأكثر حداثة في العالم، وذلك لمنحها للمملكة، ضمن مجموعة من الصفقات العسكرية التي كان قد تم الاتفاق بشأنها خلال رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية الأولى للسعودية مايو 2017.

    يذكر أن البنتاغون أعلنت أن المرحلة الأولى من العقد ستتكلف 945.900 مليون دولار، حيث كانت الخارجية قد قدرت في وقت سابق إجمالي قيمة الصفقة بحوالي 15 مليار دولار، ضمن مجموعة من الصفقات العسكرية المتفق عليها بين واشنطن والرياض بقيمة 110 مليارات دولار.

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    الكلمات الدلالية:
    صواريخ ثاد, لوكهيد مارتن, السعودية, أمريكا
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