شركة لوكهيد مارتن تتعاون مع السعودية بشأن تصنيع صواريخ "ثاد"

ونقلت صحيفة "وتين" السعودية أن القيمة الإجمالية المقدرة لهذا العقد تبلغ 945.9 مليون دولار، وبموجبه سيقدم أكبر متعهد دفاعي في الولايات المتحدة منظومة الدفاع الجوي الأكثر تطورا بالعالم للمملكة، بحيث تقدم شركة لوكهيد مارتن، إلى جانب تصنيع أنظمة ثاد، "معدات الاختبار والأدوات، والموظفين الرئيسيين، وأنشطة تطوير التدريب الأولي، ومختبر تكامل النظام، ومفهوم الصيانة ثلاثي المستوى، والتصدير والتطوير الهندسي المبكر".
وحصلت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية على تكليف رسمي للمضي قدمًا في تصنيع وتطوير منظومة الدفاع الصاروخية الأكثر حداثة في العالم، وذلك لمنحها للمملكة، ضمن مجموعة من الصفقات العسكرية التي كان قد تم الاتفاق بشأنها خلال رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية الأولى للسعودية مايو 2017.
يذكر أن البنتاغون أعلنت أن المرحلة الأولى من العقد ستتكلف 945.900 مليون دولار، حيث كانت الخارجية قد قدرت في وقت سابق إجمالي قيمة الصفقة بحوالي 15 مليار دولار، ضمن مجموعة من الصفقات العسكرية المتفق عليها بين واشنطن والرياض بقيمة 110 مليارات دولار.
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