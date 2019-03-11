شاهد... انتشار صور صدام حسين جنوبي العراق... والسلطات تتحرك

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، قيام قوات الأمن في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، بإلقاء القبض على شخصين "يروجان" لرئيس النظام السابق صدام حسين عن طريق "ألعاب أطفال".

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في ذي قار ألقت القبض على شخصين يقومان بالترويج لرئيس النظام السابق عن طريق إدخال لعب اطفال وكميات كبيرة إلى قضاء سوق الشيوخ".

القبض على شخصين "يروجان" لصدام حسين عبر "ألعاب أطفال" pic.twitter.com/e33bx4fYRw — mohammed (@mohamme44245035) March 11, 2019

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم ضبط المواد التي بحوزتهما وإحالتهما إلى قاضي تحقيق محكمة سوق الشيوخ الذي أوقفهما وفق أحكام المادة 208 ق.ع.".