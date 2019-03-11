رد فعل الشارع الجزائري على قرارات بوتفليقة (فيديو)

احتفل الشارع الجزائري بقرار الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بعدم الترشح لولاية خامسة واتخاذ إجراءات تسمح بإصلاح النظام السياسي، حيث اعتبروها استجابة لمطالبهم ورغبتهم في التغيير.

وأظهرت الاحتفالات التي أقامها الجزائريون، مدى استجابة القرارات التي أعلنها الرئيس لمطالبهم وتحقيقها للآمال التي نشدوها بخروجهم إلى الشارع.

كما رفع الجزائريون الأعلام الوطنية وامتلأت الساحات الوطنية بعشرات الآلاف، حيث خرجوا تعبيرا عن فرحهم باستجابة الرئيس لمطالبهم.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه أعلن في رسالة مساء اليوم الاثنين إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وإجراء تعديلات على التشكيلة الحكومية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد موجة احتجاجات واسعة شهدتها الجزائر الأسابيع الماضية ضد ترشحه.

كما تقدم رئيس الوزراء أحمد أويحيي باستقالته، وعين بوتفليقة وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا له.