وزير سعودي يستغل زفاف "ابن أغنى رجل في آسيا" لعقد صفقات (صورة)

نشر وزير النفط السعودي خالد الفالح، صورة له برفقة موكيش أمباني، أحد أغنى أقطاب النفط والاتصالات في الهند، على هامش حضوره حفل زفاف ابنه أكاش.

وعلق الفالح على الصورة: "أسعدني اليوم لقاء السيد موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة شركة ريليانس الهندية للصناعات المحدودة، حيث تناولنا فرص الاستثمارات المشتركة والتعاون في مشاريع البتروكيماويات والتكرير والاتصالات في السعودية والهند".

وحضر الزفاف، الذي أقيم في مدينة مومباي، كبار الشخصيات العالمية التي شملت رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات مثل "بنك أوف أمريكا" و"غوغل" وغيرهما.

أسعدني اليوم لقاء السيد موكيش امباني، رئيس مجلس إدارة شركة ريليانس الهندية للصناعات المحدودة #RelianceIndustries ، حيث تناولنا فرص الاستثمارات المشتركة والتعاون في مشاريع البتروكيماويات والتكرير والاتصالات في #السعودية و #الهند. pic.twitter.com/70ITYhrKZe — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) December 16, 2018

يذكر أن العروس شلوكا ميهتا، هي ابنة روسل ميهتا وهو تاجر مجوهرات ثري ومدير لشركة "روزي بلو" المملوكة للعائلة.

أما أمباني، فتشمل إمبراطوريته التجارية استثمارات في النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، وهو أغنى رجل في آسيا، وحل في المرتبة 13 بقائمة أغنى أغنياء العالم، بثروة تقدر بنحو 50 مليار دولار.