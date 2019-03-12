وزير الدفاع السوداني في زيارة قصيرة إلى القاهرة

توجه النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن، عوض محمد أحمد بن عوف، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وقالت رئاسة الجمهورية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء: "توجه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا".

© AP Photo / Elias Asmare السودان يعلن عن اجتماع مرتقب لبحث تكوين آلية لـ"تشغيل سد النهضة"

وأضافت الرئاسة: "سيقدم النائب الأول لرئيس الجمهورية واجب العزاء والمواساة للحكومة والشعب المصري نيابة عن حكومة وشعب السودان في ضحايا حادث قطار محطة رمسيس بالقاهرة"، وذلك بحسب وكالة "سونا" السودانية.

وتابع البيان: "سيجري النائب الأول مع المسؤولين المصريين لقاءات تتصل بالقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل ترقية وتعزيز العلاقات الثنائية من أجل مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

وكونت مصر والسودان آلية تشاور رباعية بين وزيري الخارجية ورئيسي جهازي الاستخبارات لبحث التعاون الثنائي والتغلب على الخلافات السابقة على خلفية مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على منابع نهر النيل، والذي تخشى مصر من أن يؤثر على حصتها من مياه النهر.