مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل الشاب ياسر فوزي الشويكي (27عاما) برصاص القوات الإسرائيلية، في منطقة واد الحصين شرق مدينة الخليل، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وذكر مراسل وكالة "وفا" الفلسطينية أن "قوات الاحتلال فتحت النار صوب الشاب الذي لم تعرف هويته حتى اللحظة، بالقرب في منطقة واد الحصين، بالقرب من مستوطنة كريات أربع، شرق الخليل ما أدى لاستشهاده".

وأضاف المراسل "قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف على الأرض حتى استشهد حيث منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه".

Palestinian assailant shot after attempted stabbing attack in West Bank https://t.co/dPJlrcwbHT pic.twitter.com/4tGbc4psgI — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 22, 2016

​من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي "أن فلسطينيا قتل برصاصه بعد أن حاول تنفيذ عملية طعن بالقرب من موقع للجيش الاسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية"، وذلك بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه لم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي.