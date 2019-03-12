الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن يحثون طرفي حرب اليمن على تنفيذ اتفاق السلام

طالب الأعضاء الخمس الدائمون في مجلس الأمن الدولي طرفي حرب اليمن، على تطبيق اتفاق السلام حول مدينة الحديدة الساحلية، وهي خطوة يأملون أن تؤدي إلى نهاية الصراع الدائر منذ أربع سنوات.

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا يدعم اتفاق السويد بشأن اليمن

وقال سفراء الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة لدى اليمن في بيان إنهم يشعرون بقلق بالغ، إزاء عدم تنفيذ الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب وكالة "رويترز".

واتفقت جماعة الحوثيين والحكومة المدعومة من السعودية على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من الحديدة وتبادل الأسرى وإعادة فتح ممرات إنسانية لمساعدة ملايين اليمنيين الذين يعانون الجوع مع نشر مراقبين دوليين للإشراف على الوضع.

وقال السفراء "نحن نحث الطرفين على البدء في تنفيذ الاتفاق بنية حسنة ودون مزيد من التأخير ودون سعي أي طرف لاستغلال إعادة انتشار قوات الآخر".

وأضافوا "ندعو الجميع إلى ضمان قدرة بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة على تأدية عملها بأمان ودون تدخل".

وتعثر اتفاق ستوكهولم في ظل قلق كل طرف من أن يحاول الآخر استغلال الانسحاب لتحقيق مكاسب على الأرض.