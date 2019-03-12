"أنصار الله" تعلن قصف تجمع للجيش اليمني في حجة بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، قصف قوات تابعة للجيش اليمني بصاروخ باليستي، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا باليستيا نوع بدرp-1 على تجمع للجيش اليمني غرب مديرية حيران شمال غربي حجة.

ونقلت القناة عن مصدر في القوة الصاروخية إن الصاروخ أصاب هدفه غرب حيران، مخلفا قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.