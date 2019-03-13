رئيس مجلس النواب الليبي يصل للعاصمة المغربية الرباط

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق أمس الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قد وصل إلى العاصمة المغربية الرباط للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

الدار البيضاء — سبوتنيك. وقال بلحيق في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قد وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة المغربية الرباط وكان في استقباله رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالك وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب الليبي ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الذين وصلوا في وقت سابق ضمن الوفد الرسمي لمجلس النواب الليبي للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أن "أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي قد انطلقت منذ 11 آذار/مارس مارس الحالي حيث شارك السادة أعضاء مجلس النواب الهادي الصغير وأحمد الشارف واسمهان بالعون ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل في اجتماعات اللجان التنفيذية والأمناء العامين بالاتحاد".

وأشار إلى أن "أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول سوف تختتم أعمالها في الرابع عشر مارس الحالي".