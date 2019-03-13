آلاف من الطلبة والمعلمين يتظاهرون وسط الجزائر

تظاهر آلاف من الطلبة والمعلمين، اليوم الأربعاء، وسط الجزائر، للمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

© REUTERS / PHILIPPE WOJAZER أول تعليق روسي على الأحداث في الجزائر

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 18 أبريل/نيسان 2019.

ووجه بوتفليقة بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة، خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".

وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة، تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة، وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.