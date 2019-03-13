الحكومة القطرية توافق على تملك الأجانب للعقارات ومنحهم الإقامة

وافقت الحكومة القطرية، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على السماح لغير القطريين تملك العقارات السكنية والتجارية، ومنح الإقامة لهؤلاء، طوال فترة تملكهم أو استثمارهم للعقارات.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد وافق مجلس الوزراء على السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والسماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية.

مجلس الوزراء يوافق على منح الاقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن او الاستثمار طوال مدة تملك العقارات. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 13, 2019

كما وافق على منح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، طوال مدة تملك العقارات، بحسب ما نشرت صحيفة "alarab" القطرية.

وحدد مجلس الوزراء القطري 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، وحدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 عاما.

وأكدت الحكومة القطرية أن القرار يأتي تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.