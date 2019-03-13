خبير: وزير الدفاع السوداني يزور مصر لهذا السبب

علق الخبير السوداني في العلاقات الدولية الدكتور عبد الرحمن أبو خريس، على زيارة النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، ومدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش إلى القاهرة.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH وزير الدفاع السوداني في زيارة قصيرة إلى القاهرة

الخرطوم — سبوتنيك . ولفت أبو خريس، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء 13 مارس / آذار، إلى أن الزيارة هدفها بحث عدة موضوعات في مقدمتها التطورات الجارية على الساحة السودانية وتعزيز التنسيق بين البلدين لتأمين حدودهما مع ليبيا، علاوة على الاستفادة من علاقات مصر العربية لتأمين دعم للسودان لمواجهة أزمته الاقتصادية الراهنة.

وقال أبو خريس: "المصريون لديهم قلق من الأحداث الأخيرة، التي جرت في الخرطوم ومدن سودانية عدة، ومدى انعكاسها سلبيا على مصر واستقرارها، علاوة على قلق من قضايا الهجرة غير الشرعية والإرهاب العابر للحدود"، مضيفا: "بالتأكيد لقاءات عوض بن عوف تناولت هذه الموضوعات".

وأضاف: "من الموضوعات، التي تمت مناقشتها بالتأكيد، مسألة حث مصر على تأمين دعم عربي للسودان من أجل حل أزمته الاقتصادية الحالية، ويرجع ذلك إلى العلاقات الجيدة بين مصر وبعض الدول في الإقليم والعالم".

ورأى أبو خريس أيضا، أن المحادثات في القاهرة تناولت رغبة السودان في الحوار مع قادة الحركات المسلحة ومع المعارضة بكافة أطيافها بما فيهم "تجمع المهنيين السودانيين"، وإلى ضرورة لعب مصر دور إيجابي في هذا الشأن".

كما لم يستبعد أبو خريس أن يكون الجانبان (المصري والسوداني) قد بحثا مسألة الصراعات القبلية في إثيوبيا، وتأثيراتها على سد النهضة، الذي تبنيه على منابع النيل، علاوة على تعزيز التنسيق بخصوص تأمين الحدود مع ليبيا خاصة على خلفية الأحداث الجارية هناك".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله بن عوف وقوش بالقاهرة أمس وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك مع السودان على مختلف الصعد، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبا، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، والذي يعد امتدادا للأمن القومي المصري".