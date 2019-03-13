كنز أثري سوري في يد تركيا

أعلنت السلطات الأمنية التركية العثور على كتاب أثري سوري، بحوزة شخصين في ولاية قرشهير، وقررت تسليمه لمديرية المتاحف التركية لإجراء أبحاث عليه.

أفادت وكالة "الأناضول" التركية أن السلطات الأمنية التركية ألقت القبض على مواطنين تركيين في ولاية قرشهير، كانا يهربان عبر سيارتهما كتابا أثريا قديما مكتوبا بخط اليد، يعتقد بأنها بلغة عبرانية.

وأشارت إلى أن الكتاب المضبوط سرق من أحد المتاحف السورية ونقل إلى تركيا عبر طرق غير شرعية.

#تركيا.. القبض على شخصين بحوزتهما كتاب أثري مهرب من سوريا

السلطات الأمنية ألقت القبض على شخصين أكدا أن الكتاب مسروق من أحد المتاحف السورية وهو مكتوب بلغة عبرانية بخط اليد على ورق من الجلدhttps://t.co/V2p5kXrhte pic.twitter.com/X5h9QFvwNq — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 13, 2019

​ونقلت الوكالة عن مديرية الأمن في ولاية قرشهير، أنه وصلتها معلومات تفيد بعملية نقل كتاب يحمل قيمة تاريخية وصفحاته من الجلد، من ولاية ماردين (جنوب) إلى إسطنبول (شمال غرب).

وقالت الوكالة التي نشرت صورا للكتاب، إنه يظهر على صفحات الكتاب الجلدية كتابات يعتقد أنها عبرانية، ولها قيمة تاريخية، وفي الغلاف الأمامي، توجد 4 رموز مختلفة لطيور، بوسطها نجمة سداسية، تتوسط النجمة حجرة حمراء، ويتألف الكتاب من 16 صفحة.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الأمن أوقفت المركبة المبلغ عنها على الطريق الدولي بين ولايتي أنقرة وقيصري وسط البلاد، الثلاثاء، وبعد تفتيشها عثر على الكتاب ملفوفا داخل بساط، وتابعت الوكالة بأن الأمن سلم الكتاب الذي يعتقد أنه يحمل قيمة أثرية، إلى مديرية المتاحف في ولاية قرشهير، من أجل إجراء الأبحاث عليه.

وألقت قوات الأمن التركية القبض على الشخصين اللذين كانا في المركبة، واعترفا بأنهما علما بسرقة الكتاب من أحد المتاحف في سوريا.

وأضافا أنهما اشتريا الكتاب من مدينة ماردين التركية، التي تقع قبالة مناطق سيطرة تنظيم "ب ي د/ بي كي كي" الإرهابي، وتوجها به إلى إسطنبول من أجل بيعه بسعر مرتفع لأحد الأشخاص.