إعلان تشكيل جديد للحكومة السودانية من 21 وزيرا (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر إيلا، تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة، وظهر فيها الإبقاء على وزيري الدفاع والخارجية.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن إيلا قائمة من 21 وزيرا اتحاديا، على رأسهم الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل، وبشارة أرور وزيرا للداخلية، وفضل عبد الله فضل وزيرا لشؤون الرئاسة، ومجدي حسن ياسين وزير للمالية والتخطيط الاقتصادي.

كما تم الإبقاء على عوض بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزير للدفاع.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن يوم 22 فبراير/شباط الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.