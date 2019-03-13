الرئيس عباس قد يزور روسيا في أبريل- مايو

أفاد مصدر في سفارة دولة فلسطين لدى روسيا، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد يقوم بزيارة إلى روسيا في الفترة من نيسان/أبريل إلى أيار/ مايو من العام الجاري.