الأخضر الإبراهيمي ينفي أنباء تكليفه برئاسة ندوة الحوار الوطني في الجزائر

نفى الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي ما تردد عن تكليفه برئاسة ندوة الحوار الوطني في الجزائر.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الإبراهيمي في لقاء مع القناة الجزائرية الثالثة اليوم الأربعاء، "هناك من يدعي أنني عينت رئيسا للندوة الوطنية، هذا كلام فارغ".

© REUTERS / Shannon Stapleton الأخضر الإبراهيمي: قرارات بوتفليقة تجاوب كامل مع مطالب الشعب

وأضاف "هذا المؤتمر إذا انعقد فلا بد من توافق الغالبية وبالتالي التوافق على من يكون رئيسهم، ليحظى باحترام الجميع ليتوسط بين الناس".

وأوضح "لم يحصل تعيين لي أبداً، ولو طلب مني وأنا أشك في ذلك فهو عبء كبير جدا، ولكن هذا بلدي وإذا طلب مني وأنا أقدر على ذلك فلا أستطيع أن أقول لا".

وقال "عندما التقيت بالرئيس شكرت الرب لأنه بصحة جيدة. صوته كان ضعيفا جدا وهو لا يستطيع إلقاء خطاب أمام الشعب أو على التلفاز لكن قدراته العقلية موجودة 100%".

وتابع الدبلوماسي الجزائري "عملت مع الرئيس بوتفليقة طيلة 20 عاما نتفق على بعض النقاط ونختلف على نقاط أخرى ورأيت بقراراته تجاوبا كاملا مع مطالب الشعب"، مؤكدا "الشعب الجزائري طالب بتغيير كامل والبعض تكلم عن جمهورية جديدة وثانية والمطلبان مبرران ولا داعٍ لعهدة خامسة".