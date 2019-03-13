تفجير يستهدف رتل مركبات أمريكية في مدينة الرقة (فيديو)

استهدفت مجموعة من "أسود المقاومة الشعبية في الرقة" بعبوة ناسفة رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي أثناء قيامها بدورية مشتركة في المدينة مساء أمس.

نقل مراسل سبوتنيك في المدينة عن رجال "أسود المقاومة الشعبية في الرقة" قولهم: "استهدفنا عند التاسعة إلا ربعا من ليل أمس الثلاثاء، رتلا عسكريا مشتركا للعدو الأمريكي واستخبارات تنظيم قسد الكردي التابع له، وذلك أثناء مروره في حارة (الحرامية) في مدينة الرقة المنكوبة".

وأشار المراسل نقلا عن رجال "أسود المقاومة الشعبية" أنه: "رغم التضييق الأمني الذي يمارسه العدو الأمريكي ومخابرات مليشياته على أهل الرقة، ومراقبة أحياء وشوارع الرقة بأكثر من 600 كاميرا، استطاعت المقاومة الشعبية في محافظة الرقة استهداف رتل همرات عسكرية تابعة للعدو الأمريكي ومليشيا قسد في حارة الحرامية بالرقة".

وأكدت مصادر "أسود المقاومة الشعبية في الرقة" وقوع إصابات بين صفوف الرتل، مؤكدة أنه لم يتسن لمصادرها معرفة حجم تلك الخسائر نظرا للتكتم الشديد على العملية وعلى نتائجها، من قبل قوات الاحتلال الأمريكي.

وتمتد حارة الحرامية في الرقة بين فرع إدارة المرور وجهاز الامن الجنائي سابقا.

وفي سياق آخر، أكدت فعاليات أهلية لمراسل "سبوتنيك" في الرقة عزمها تنظيم مظاهرات ضد قوات الاحتلال الأمريكي و"قسد" التابعة له يوم الجمعة المقبل.